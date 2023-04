Towers beim MBC gefordert: Kapitän Hinrichs vor Rückkehr

Die Veolia Towers Hamburg können im Kampf gegen den Abstieg aus der Basketball-Bundesliga womöglich auch wieder auf ihren Kapitän zurückgreifen. Nachdem Anthony Polite und Ryan Taylor bereits am vergangenen Mittwoch ins Team zurückgekehrt waren und maßgeblich zum 90:86-Sieg gegen Heidelberg beitrugen, nahm Seth Hinrichs am Freitag wieder am Training teil. Der US-Amerikaner war Anfang vergangener Woche aus einem privaten Grund in seine Heimat geflogen.

Hamburg (dpa/lno). Die Veolia Towers Hamburg können im Kampf gegen den Abstieg aus der Basketball-Bundesliga womöglich auch wieder auf ihren Kapitän zurückgreifen. Nachdem Anthony Polite und Ryan Taylor bereits am vergangenen Mittwoch ins Team zurückgekehrt waren und maßgeblich zum 90:86-Sieg gegen Heidelberg beitrugen, nahm Seth Hinrichs am Freitag wieder am Training teil. Der US-Amerikaner war Anfang vergangener Woche aus einem privaten Grund in seine Heimat geflogen.

Ob Hinrichs aufgrund der kurzen Eingewöhnungszeit am Samstag (18.00 Uhr) in der Partie beim Mitteldeutschen Basketball Club auflaufen wird, ist jedoch offen. Die Hilfe des 30-Jährigen können die Hanseaten als Tabellen-13. im Duell bei dem Mitkonkurrenten auf Platz 15 jedenfalls gut gebrauchen, wenn sie sich weiter von den Abstiegsrängen entfernen wollen.

So hatte sich der Gastgeber nach sieben Niederlagen in Folge von Coach Igor Jovovic getrennt. Seit Wochenbeginn hat Ingo Freyer das Sagen, der in der vergangenen Saison Oldenburg vor dem Abstieg bewahren konnte. „Es wird sehr viel Energie in der Halle sein, es wird sehr intensiv werden. Wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir das Energielevel matchen“, warnte Barloschky daher.

Zudem erinnerte der Hamburger Coach daran, dass auch Bayreuth und Frankfurt vor den Partien gegen die Towers einen Trainerwechsel vorgenommen hatten. „Taktisch ist es ein bisschen wie der Blick in die Glaskugel“, sagte er. Nach der Analyse einiger Partien der Oldenburger unter Freyer seien aber Tendenzen zu erkennen gewesen, fuhr Barloschky fort. „Viel Schnelligkeit, viele Dreier und Scoring - darauf müssen wir gefasst sein.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg