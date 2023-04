Mann bei angeblichem Besichtigungstermin überfallen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Ein 26 Jahre alter Mann aus Hannover ist in Lübeck mit Waffen bedroht und beraubt worden. Die Täter hätten einen fünfstelligen Betrag erbeutet und seien zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Mann, der zu einem vermeintlichen Besichtigungstermin einer Bar nach Lübeck gekommen war, sei bei der Attacke leicht verletzt worden.