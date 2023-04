Chance zur Eigenwerbung: Holstein Kiel fordert Topteams

Holstein Kiel wird in den nächsten beiden Spielen zumindest indirekt in das Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga eingreifen. An diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) geht es zum Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim. Am Sonntag darauf ist dann der Spitzenreiter Darmstadt 98 zu Gast in Kiel.

Kiel (dpa/lno). Holstein Kiel wird in den nächsten beiden Spielen zumindest indirekt in das Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga eingreifen. An diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) geht es zum Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim. Am Sonntag darauf ist dann der Spitzenreiter Darmstadt 98 zu Gast in Kiel.

Holstein-Trainer Marcel Rapp findet diese Konstellation „absolut reizvoll“ und will sie zur Eigenwerbung für seinen deutschlandweit nicht immer stark beachteten Club nutzen. „Überregional ist jetzt ein bisschen mehr Fokus auf Holstein Kiel“, sagte Rapp am Freitag bei seiner Pressekonferenz zum Heidenheim-Spiel. „Wir hatten noch nie ein Samstagabendspiel. Die Gründe sind nachvollziehbar. Aber wenn die Leute mal guten Fußball sehen wollen, könnten wir auch mal am Samstagabend spielen.“

Die Spiele gegen Heidenheim und Darmstadt seien eine „Chance, uns mit den Besten zu messen. Das ist auch unser Anspruch. Wir wollen zeigen, dass wir da mithalten können“, sagte der 44-Jährige. Nebenbei wird auch der Nordrivale Hamburger SV auf Kieler Schützenhilfe gegen die Konkurrenten aus Heidenheim und Darmstadt hoffen.

