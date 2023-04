Luftverkehr Keine Starts wegen des Warnstreiks am Hamburger Flughafen

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks an drei Flughäfen, darunter Hamburg, aufgerufen.

Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals können am Freitag in Hamburg den zweiten Tag in Folge keine Flugzeuge mit Passagieren starten. Alle 156 geplanten Abflüge sowie 47 Ankünfte seien gestrichen worden, teilte der Helmut-Schmidt-Flughafen mit. Die Fluggäste haben nach Angaben einer Airport-Sprecherin wenig Verständnis für die Arbeitsniederlegung. „Bei den Betroffenen, die sich bei uns melden, erleben wir viel Enttäuschung, Verärgerung, teilweise auch regelrechte Verzweiflung - da merkt man, dass jeder abgesagte Flug auch ganz individuelle Konsequenzen für die Unbeteiligten hat“, sagte Sprecherin Janet Niemeyer.