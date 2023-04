Hunderte Euro in „Zu-Verschenken-Kiste“ gefunden

Ein Mann blättert in Kiel neugierig in einem Buch aus einer „Zu-Verschenken-Kiste“ - und findet darin eine Menge Geld. Die Polizei sprach am Freitag von einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag, den der 22 Jahre alte Finder am Mittwoch abgegeben habe. Nun suchen die Beamten den Eigentümer oder die Eigentümerin des Geldes und des englischsprachigen Buchs, dessen Handlung im 19. Jahrhundert spielt.