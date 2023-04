Am Hamburger Flughafen geht der Warnstreik der Sicherheitskontrolleure am Freitagmorgen in den zweiten Tag. Weil die Fluggäste die bestreikte Passagierkontrollstelle nicht passieren könnten, könne nach Angaben des Flughafens keiner der 156 geplanten Abflüge stattfinden. Einzelne Airlines haben Abflüge nach Hannover, Bremen und Paderborn verlegt. Die Passagiere werden mit Bussen dorthin transportiert. Ankünfte seien weiterhin möglich, aber 47 der 157 geplanten Landungen seien von Airlines dennoch gestrichen worden.

Warnstreik Abflüge am Hamburger Flughafen fallen auch am Freitag aus

Insgesamt seien am Freitag 39.000 Flugpassagiere von dem Streik betroffen. Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich zur ganztägigen Niederlegung ihrer Arbeit aufgefordert. Dazu kommt am Freitag der bundesweite Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). „Der Streik trifft viele Unbeteiligte, die aufgrund des zusätzlichen Bahn-Streiks kaum Alternativen haben“, teilte eine Pressesprecherin am Hamburg Airport mit. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr am Freitagmorgen vollständig eingestellt. Ab 13.00 Uhr soll er schrittweise wieder anlaufen. Es sei jedoch bis in die frühen Abendstunden mit bundesweiten Auswirkungen des Streiks auf die ICE- und IC-Züge zu rechnen.

Jeder Streiktag koste die Hamburg Airport Gruppe im Durchschnitt etwas mehr als eine halbe Million Euro, hieß es am Morgen vonseiten des Flughafens. „Das ist heute der fünfte Verdi Streiktag in diesem Jahr, der den Flugverkehr am Hamburger Flughafen nahezu lahmlegt. Die schwarze Null sollte nach den Corona-Jahren erst in diesem Jahr wieder erreicht werden - aber mit jedem Streiktag entfernen wir uns weiter davon.“

