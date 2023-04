Labrador greift Rehbock an: Reh muss erschossen werden

Ein Labrador hat in Pinneberg einen Rehbock nach Polizeiangaben schwer verletzt. Das Reh sei von einem Jagdausübungsberechtigten erschossen worden, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Hundehalterin entfernte sich vom Ort des Geschehens. Der Jäger habe nach dem Vorfall am Mittwoch Anzeige erstattet. Anwohner hatten dem Jagdausübungsberechtigten zuvor mitgeteilt, dass der Labrador einer unbekannten Frau in einer Tannenschonung einen Rehbock verletzt haben soll. Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn suchen jetzt mögliche Zeugen und bitten um Hinweise zu der Halterin des Labradors unter 04121 4092-0.