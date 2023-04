Hamburg-Marathon: Brasilianer ist Favorit auf den Sieg

Der Brasilianer Daniel do Nascimento will am Sonntag (Start 9.30 Uhr) die seit 2007 währende Siegesserie afrikanischer Läufer beim Haspa Marathon Hamburg beenden. Zwar wird der Südamerikaner mit seiner Bestzeit von 2:04:51 Stunden nur an Nummer vier der aktuellen Meldeliste geführt, rechnet sich aber Chancen aus, nach 42,195 Kilometern als Erster in das Ziel zu kommen.

Hamburg (dpa/lno). Der Brasilianer Daniel do Nascimento will am Sonntag (Start 9.30 Uhr) die seit 2007 währende Siegesserie afrikanischer Läufer beim Haspa Marathon Hamburg beenden. Zwar wird der Südamerikaner mit seiner Bestzeit von 2:04:51 Stunden nur an Nummer vier der aktuellen Meldeliste geführt, rechnet sich aber Chancen aus, nach 42,195 Kilometern als Erster in das Ziel zu kommen.

„Ich freue mich auf die flache Strecke, da kann man gut Tempo gehen“, sagte der Achte der WM des vergangenen Jahres und kündigte am Donnerstag an: „Ich werde hier intelligenter laufen als in New York und das Rennen zu Ende bringen.“ Bei dem Marathon durch die US-Metropole vor fünfeinhalb Monaten war Nascimento dem Feld früh enteilt und lag sogar auf Weltrekordkurs, musste dann aber nach 32 Kilometern entkräftet aufgeben.

Bei den Frauen gilt Tiruye Mesfin als Favoritin. Die erst 20-jährige Äthiopierin weist eine Bestzeit von 2:18:47 Stunden auf und traut sich zu, den Streckenrekord von 2:17:23 Stunden zu unterbieten, den ihre Landsfrau Yalemzerf Yehualaw im vergangenen Jahr gelaufen war.

Cheforganisator Frank Thaleiser zeigte sich hinsichtlich neuer Bestmarken den Männern und Frauen wie im Vorjahr jedoch skeptisch. „2022 war außergewöhnlich“, betonte er und verwies zudem auf die Wetterprognosen für Sonntag: „Es sind starke Böen angesagt. Das wird schwierig werden.“ Um die maximale Prämie von je 20 000 Euro einzustreichen, reichen allerdings Siegzeiten von unter 2:07:30 bei den Männern und unter 2:22:00 Stunden bei den Frauen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg