Erneut Fahrgäste auf Hamburger Dom gerettet

Und schon wieder hängen Menschen in der Luft fest, weil ein Fahrgeschäft auf dem Hamburger Frühlingsdom automatisch gestoppt wird. Diesmal allerdings müssen keine Höhenretter der Feuerwehr die Fahrgäste retten. Mächtig hoch ist es dennoch.

Hamburg (dpa/lno). Auf dem Hamburger Frühlingsdom hat ein Fahrgeschäft wegen eines technischen Defekts erneut einen Notstop ausgelöst, rund 20 Menschen mussten aus einem Kettenkarussell befreit werden. Die Fahrgäste saßen am Mittwochabend für rund 20 Minuten in etwa 20 Metern Höhe im „Sky Dance“ fest, bevor sie elektrisch heruntergefahren werden konnten, sagte eine Sprecherin des Hamburger Domreferats der Wirtschaftsbehörde am Donnerstag. Es habe keine Gefahr für die Fahrgäste bestanden.

Bei dem Fahrgeschäft sei ein Stromkabel eingeklemmt worden. Infolgedessen war die Stromzufuhr unterbrochen, was zu einem Sicherheitshalt geführt habe. Das Fahrgeschäft sollte noch am Donnerstag wieder repariert und von Tüv überprüft werden.

Erst vor etwa zwei Wochen hatten sechs Kinder und Jugendliche von Höhenrettern der Feuerwehr aus dem Überkopffahrgeschäft „Jekyll und Hyde“ befreit werden müssen, weil es wegen eines Getriebeschadens stehen geblieben war. Die jungen Fahrgäste mussten zwei Stunden in den Gondeln ausharren.

Das 30-tägige Volksfest auf dem Heiligengeistfeld hat noch bis zum Sonntag geöffnet.

