Hamburger Wirtschaft blickt weniger pessimistisch in Zukunft

Die Hamburger Wirtschaft blickt wieder weniger pessimistisch in die Zukunft. Bei den Geschäftserwartungen überwiegen zwar immer noch die negativen Stimmen, allerdings nicht mehr im gleichen Ausmaß wie vor drei Monaten, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturbarometer der Handelskammer. So rechneten 19 Prozent der Unternehmen mit einer günstigeren Geschäftslage, 24 Prozent gingen von einer Verschlechterung in den kommenden zwölf Monaten aus. Im letzten Quartal 2022 lagen die Werte noch bei elf beziehungsweise 37 Prozent. Nach wie vor unterdurchschnittlich sei die Stimmung jedoch im Verkehrsgewerbe, im Einzel-, Groß- und Außenhandel sowie vor allem in der Medienwirtschaft.