Expedition Polarforscher Arved Fuchs will bald wieder in See stechen

Schon bald stehen für den Polarforscher und Autor Arved Fuchs neue Herausforderungen an: Mit dem auf vielen Nordmeerfahrten bewährten Segler „Dagmar Aaen“ will Fuchs zur nächsten Etappe des Projekts „Ocean Change“ aufbrechen. Sie führt die Crew in Nord- und Ostsee. Die Basis für seine Expeditionen hat Fuchs, der 1989 als erster Mensch in einem Jahr beide Pole zu Fuß erreicht hatte, in seinem Elternhaus im schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt eingerichtet. Möglichem Trubel zu seinem 70. Geburtstag am 26. April entgeht er aber auf Reisen. Er sei mit seiner Frau im Urlaub, teilte sein Büro mit.