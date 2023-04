Mann aus Rache für Ohrfeige getötet? Urteil erwartet

Im Prozess um tödliche Schüsse auf einen 31-jährigen Mann will das Kieler Landgericht am Donnerstag (09.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwältin forderte wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 24 Jahre alten Angeklagten. Der Mann habe im Kieler Stadtteil Gaarden am 27. Juni 2022 mindestens vier Mal gezielt auf das Opfer geschossen. Bereits zwei Brustdurchschüsse waren demnach tödlich. Das Tatmotiv sei Rache für eine Ohrfeige gewesen, die der 31-Jährige dem jüngeren Bruder des Angeklagten verpasst habe.