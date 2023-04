Landgericht Hamburg Leichenteile in Kanal gefunden: Prozess beginnt

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts.

Nach dem Fund von Leichenteilen in einem Kanal im Stadtteil Wilhelmsburg muss sich von Donnerstag (09.30 Uhr) an ein 43-Jähriger vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Dem Türken werde Totschlag an einer 29-Jährigen im Jahr 2013 vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering. Die Anklage geht davon aus, dass der Mann seine frühere Geliebte erwürgte.