HSV-Coach freut sich auf Derby: „Eines der schönsten Spiele“

Hamburgs Trainer Tim Walter blickt vor der Partie in die Runde.

Trainer Tim Walter vom Hamburger SV freut sich auf die Atmosphäre im Volksparkstadion beim Derby gegen den FC St. Pauli. „Es ist mit Sicherheit eins der schönsten Spiele“, sagte der Coach zwei Tage vor dem 109. Stadtduell am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga. Es sei das erste Derby mit ihm, das nach den Zuschauer-Beschränkungen durch die Corona-Pandemie angepfiffen wird. Mit 57.000 Zuschauern ist das Spiel ausverkauft. „Es gibt nicht viele Stadtderbys in Deutschland“, meinte der 47-Jährige. „Es ist schon etwas Besonderes.“