Mit Riesen-Schriftzug Chef der Hamburger Messe gewürdigt

Höhenarbeiter hängen ein Banner mit der Aufschrift «Danke Bernd!» am Eingang West an den Hamburger Messehallen auf.

Hamburg (dpa/lno). Drei Wochen vor Beginn der Digitalmesse OMR in Hamburg hat ein überdimensionaler Schriftzug an der Messehalle für Aufsehen gesorgt. „Danke Bernd!“ ist auf dem etwa 60 Meter langen und rund 8 Meter hohen Banner des Digital-Unternehmens OMR in großen grünen Buchstaben zu lesen. Gemeint war damit Messe-Chef Bernd Aufderheide, der die für die Hansestadt wichtige Messe unterstützt hat. Sie war 2011 erstmals zu sehen.

„Er hat dazu beigetragen, dass die Messe so möglich ist, wie sie ist. Ohne ihn würde es das Event so in Hamburg nicht geben“, sagten die OMR-Geschäftsführer Philipp Westermeyer und Jasper Ramm der Deutschen Presse-Agentur. Am 9. und 10. Mai erwarten sie rund 72.000 Besucher.

Als eine der prominenten Gäste hat Tennisstar Serena Williams ihr Kommen zugesagt. Die Digitalmesse steht für eine Mischung aus Fachmesse mit prominenten Rednern und kleinem Musik-Festival. Im vergangenen Jahr gehörten der US-Schauspieler Ashton Kutcher und Star-Regisseur Quentin Tarantino sowie Deichkind, Marteria und Sido zu den Stars der Veranstaltung.

