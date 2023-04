Schlepperballett mit Bundesjugendballett neu inszeniert

Mit einer Neuinszenierung des Schlepperballetts will die Stadt Hamburg den 834. Hafengeburtstag feiern. In diesem Jahr werden am 6. Mai (15.00 Uhr) nicht nur die Schlepperboote, sondern auch Tänzer des Bundesjugendballetts Pirouetten auf dem Wasser drehen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Das 2011 von John Neumeier gegründete Ballett soll erstmals auf einem der fünf beteiligten Schlepper vor den Landungsbrücken auftreten.