14-Jähriger nach Überfall auf Spielhalle in Arrest

Ein 14 Jahre alter Junge ist nach einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Norderstedt in Untersuchungshaft gekommen. Einsatzkräfte hatten den Jugendlichen nach der Tat am Samstagabend festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde am Montag einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.