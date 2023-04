Anschlussstelle Reinfeld der A1 zwei Nächte lang gesperrt

Die Anschlussstelle Reinfeld der Autobahn 1 in Richtung Hamburg wird in den Nächten des 19. und des 20. April jeweils zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr gesperrt. Grund sei die Einrichtung eines Baufelds um ein Brückenwiderlager, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Im Anschluss daran werde der Verkehr bis auf weiteres auf zwei Fahrspuren je Richtung begrenzt. Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Reinfeld ist nach Angaben der Sprecherin weiterhin möglich.