Gutachten stützt FDP-Zweifel an Ukraine-Notkredit

Der Wissenschaftliche Dienst des Landtags hat die FDP mit einem Gutachten in verfassungsrechtlichen Bedenken am Ukraine-Notkredit bestärkt. Darin wird unter anderem darauf verwiesen, dass mit dem Notkredit zugleich der Klimaschutz gefördert werden soll. „Das Ziel der Erreichung der Klimaziele des Landes steht mit dem Ukraine-Krieg und seinen Auswirkungen jedoch nicht mehr in einem sachlichen Zusammenhang“, heißt es in dem Gutachten, über das am Montag zunächst das „Flensburger Tageblatt“ berichtet hatte.