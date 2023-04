Quatsch Comedy Club ist zurück in Hamburg

Hamburg (dpa/lno). Der Quatsch Comedy Club kehrt nach drei Jahren Pause in seinen Heimathafen Hamburg zurück und holt die Komiker dafür erstmals auf eine schwimmende Bühne. „Wir schippern Ihnen alle Comedians aus Deutschland nach Hamburg“, sagte der ehemalige Quatsch-Comedy-Club-Moderator und derzeitige Intendant Thomas Hermanns am Montag in Hamburg. Er sei froh, dass die Show den Weg zurück in ihrem Heimathafen Hamburg gefunden hat: „Ohne Hamburg und diese ersten zehn Jahre hätte es den Club heute in dieser Form nicht gegeben“. Hermanns hatte die Stand-up-Bühnenshow vor 30 Jahren aus den USA nach Hamburg gebracht. Mittlerweile gibt es auch in Berlin, München und Stuttgart Spielstätten des Clubs.

Auf dem Raddampfer „Queen“ werden vom 13. Mai an jeden Donnerstag, Freitag und Samstag Comedians auftreten. Das Schiff der Traditions-Reederei Kapitän Prüsse kann für die Shows insgesamt 300 Gäste empfangen.

Thomas Hermanns hatte im November vergangenen Jahres zum letzten Mal die Fernsehsendung „Quatsch Comedy Club“ moderiert. Als Intendant und Teil der Geschäftsführung ist Hermanns immer noch ein großer Teil der Shows.

Auch der Geschäftsführer der Reederei Prüsse Nico Berg freut sich über die Veranstaltungen auf dem überarbeiteten Dampfer: „Ein Schiff lebt nur mit den Menschen. Wir freuen uns sehr, dass wir die Heimat vom Quatsch Comedy Club werden“. Neben dem Club sollen auch Hafenrundfahrten und weitere Veranstaltungen auf der „Queen“ stattfinden.

