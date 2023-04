Eine Woche nach Großbrand: Letzte Glutnester gelöscht

Eine Woche nach dem Ausbruch eines Großbrandes in Hamburg-Rothenburgsort hat die Feuerwehr die letzten Glutnester gelöscht. Auf dem 17 000 Quadratmeter großen Gelände an der Billstraße seien mehrere Lagerhallen mit diversem Lagergut abgebrannt, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Von Donnerstag bis Sonntagabend hätten die Einsatzkräfte ein Abbruchunternehmen unterstützt, das mit Abrissbaggern Zugang zu verbliebenen kleineren Glutnestern schuf. In einem Container seien Kirschkernkissen in Form von Füchsen und Ottern abgelöscht worden.