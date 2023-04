Jugendliche nach Misshandlung einer 13-Jährigen befragt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Nach der Misshandlung einer 13-Jährigen im Februar in Heide (Kreis Dithmarschen) werden sechs Jugendliche von Ermittlern befragt. Gegen die vier Mädchen und zwei Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren werde wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow am Montag. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an. Mehrere Jugendliche hatten das Mädchen am 21. Februar geschlagen und gedemütigt sowie Videos von der Tat verbreitet.