Pauli nach Pleite vor Derby: „Zur richtigen Zeit ein Signal“

Hamburg (dpa/lno). Wenige Tage vor dem Stadtderby beim Hamburger SV haben Spieler und Trainer des FC St. Pauli das Ende der Siegesserie als womöglich sogar hilfreichen Dämpfer betrachtet. „Spiele in der zweiten Liga sind alle 50:50. Auch gegen den HSV wird ein 50:50-Spiel. Deshalb war es vielleicht zur richtigen Zeit ein Signal: Es funktioniert nicht von allein“, sagte Trainer Fabian Hürzeler nach dem 1:2 gegen Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag.

Vor dem prestigeträchtigen Duell um die Vorherrschaft in der Hansestadt am Freitag (18.30 Uhr/Sky) erklärte Mittelfeldspieler Marcel Hartel: „Es kann auch ein guter Zeitpunkt sein, dass wir noch mal klar in den Köpfen werden, dass nicht alles von alleine laufen kann und dass wir auch gegen Braunschweig verlieren können.“

Die Hamburger verpassten den elften Sieg in Folge. „Jetzt müssen wir einfach gegen den HSV nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen. Und das werden wir auch machen“, fügte Hartel hinzu.

„Auf das Spiel am Freitag hat das gar keine Wirkung. Die Mannschaft ist so gefestigt, dass so eine 1:2-Niederlage nicht alles aus dem Ruder wirft“, sagte Kapitän Leart Paqarada dem Sender Sky. „Wir müssen uns vor Augen führen, dass der Lauf vorbei ist, aber die Saison ist weit davon entfernt, vorbei zu sein. Das wird die Mentalität sein, in die kommende Woche zu gehen“, sagte Mittelfeldmotor Jackson Irvine.

Der Kiez-Club, aktuell Tabellenfünfter, hatte es gegen den niedersächsischen Abstiegskandidaten nicht geschafft, den Abstand zum sechs Punkte entfernten HSV zu verkürzen. Der HSV hatte selbst am Samstagabend beim 0:2 in Kaiserslautern gepatzt.

