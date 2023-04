Fast nackt auf Straße gezwungen? 25-Jähriger vor Gericht

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Er soll einen Mann gezwungen haben, fast nackt auf die Straße zu rennen: Ein 25-Jähriger muss sich von Montag (9.00 Uhr) an wegen Nötigung vor dem Amtsgericht Hamburg-Harburg verantworten. Der Angeklagte habe den heute 37-Jährigen am 27. November 2021 aufgefordert, nackt auf die Treptower Straße zu flitzen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag. Als sich der Mann geweigert habe, soll der Angeklagte gedroht haben, ihn mit einem Messer „abzustechen“ oder ihm die Beine brechen zu lassen.