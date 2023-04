Dezimierte Towers unterliegen Alba Berlin

Ein Ball fliegt auf den Korb zu, an dem ein Logo der Basketball-Bundesliga klebt.

Den Veolia Towers Hamburg ist am Sonntag eine Überraschung in der Basketball-Bundesliga versagt geblieben. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag dem Titelverteidiger Alba Berlin vor 3400 Zuschauern in der Inselparkhalle mit 63:83 (32:40). Die abstiegsbedrohten Hanseaten kassierten damit die 19. Niederlage im 29. Spiel. Bester Werfer war Len Schoormann mit 14 Punkten.