Vier mutmaßliche Einbrecher gestellt - und schon wieder frei

Jeweils zwei mutmaßliche Diebe konnten in den Hamburger Stadtteilen Wilstorf und in Altona vorläufig festgenommen werden.

Hamburg. Vier mutmaßliche Einbrecher konnten in Hamburg-Wilstorf und in Hamburg-Altona festgenommen werden.

Je zwei Männer versuchten ohne größeren Erfolg in der Nacht auf Sonnabend Häuser einzubrechen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Polizei Hamburg: Zeugin gibt Hinweis auf Einbrecher

Eine Zeugin beobachtete in Wilstorf zwei verdächtige Männer und alarmierte die Polizei. Einen 28- und einen 44-Jährigen mit Werkzeug konnten die Beamten in der Nähe des Einbruchortes feststellen und vorläufig festnehmen.

Polizei Hamburg: Aus mangelnden Haftgründen wieder frei

In Altona versuchten ein 45- und ein 51-Jähriger durch Türrütteln in ein Haus zu gelangen. Nachdem dies nicht klappte, brachen sie in ein Mehrfamilienhaus ein, kamen aber in keine Wohnung rein.

Alle vier Männer wurden aus mangelnden Haftgründen wieder freigelassen.

