Bewaffneter Überfall auf Hamburger Tankstelle

Zwei bewaffnete Männer haben eine Tankstelle in Hamburg-Jenfeld überfallen und dabei einen Schuss abgegeben. Die Männer haben die 18-jährige Kassiererin mit ihren Schusswaffen bedroht und forderten das Geld aus der Kasse, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zusätzlich verlangten die Täter bei dem Überfall am Freitagabend das Handy der Kassiererin und setzten einen Schuss auf den Boden ab. Mit einem geringen Geldbetrag und dem Handy flüchteten die Täter zu Fuß. Die Kassiererin blieb unverletzt.