FC St. Pauli: Nur ein Erfolg von Rekordserie enfernt

Der FC St. Pauli kann am 28. Spieltag zum alleinigen Rekordseriensieger der 2. Fußball-Bundesliga werden. Gelingt den Hamburgern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Braunschweig der elfte Sieg nacheinander, würden sie die Bestmarke des Karlsruher SC aus der Saison 1986/87 übertreffen. Nach dem 1:0 beim 1. FC Heidenheim am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler mit dem KSC gleichgezogen.