Zwergotter „Ela“ und „Ozzy“ bringen Leben ins Sealife

Die Stille im Ottergehege im Sealife Timmendorfer Strand ist vorbei. Seit Anfang April die Asiatischen Kurzkrallenotter „Ela“ und „Ozzy“ dort eingezogen sind, herrscht wieder Leben im Regenwaldbereich des Aquariums. Besonders freudig begrüßt wird Marten Lübke, der zwei Behälter mit leckerem Inhalt am Gürtel trägt. In einem befindet sich Pferde-Gulasch, in dem anderen sind Eintagsküken. „Die gibt es als Nachtisch“, sagt Lübke und holt zunächst einige Stücke Pferdefleisch aus dem Becher an seinem Gürtel.