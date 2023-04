Kiel empfängt Nürnberg: Freunde treffen und punkten

Die Chef- und Co-Trainer von Holstein Kiel und des 1. FC Nürnberg kennen und verstehen sich bestens. Doch am Samstag geht es für ihre Teams um Punkte gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga.

Kiel (dpa/lno). Holstein Kiel kann sich vorzeitig aller Abstiegssorgen in der 2. Fußball-Bundesliga entledigen. Mit einem Sieg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg würden die Norddeutschen die 40-Punkte-Marke erreichen und sich nach dem 28. Spieltag neue Ziele setzen. Die Gäste aus Franken sind hingegen noch in größerer Gefahr und liegen nur knapp vor dem Abstiegsrelegationsplatz.

Auf den Trainerbänken kommt es am Samstag zu einem Treffen von Freunden. Kiels Co-Trainer Dirk Bremser war von 2001 bis 2021 bei sieben Vereinen der Assistent von Nürnbergs Cheftrainer Dieter Hecking. Holstein-Coach Marcel Rapp und Nürnbergs Co-Trainer Christian Fiel schätzen sich seit ihrer gemeinsamen Ausbildung zum Fußballlehrer.

Hecking war im Februar vom Posten des Sportvorstandes noch einmal auf die Trainerbank gerückt. Nach der Saison geht er wieder auf seine alte Position zurück. „Nürnberg hat sich aus meiner Sicht brutal weiterentwickelt nach diesem Trainerwechsel. Es macht Spaß, sie zu analysieren. Es macht Spaß, sich auf Nürnberg vorzubereiten“, sagte Rapp über die Arbeit seines erfahrenen Kollegen.

