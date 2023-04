Mann stirbt bei Brand in Kleingartenlaube

Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Hamburg ist ein Mann gestorben. In der Nacht auf Samstag habe eine Gartenlaube „in voller Ausdehnung“ gebrannt, teilte die Polizei am Samstag mit. In der Laube fand die Feuerwehr der leblosen Mann. Die Identität des Mannes sei noch ungeklärt. Auch die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt.