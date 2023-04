Thalia Theater führt Stuckrad-Barres „Noch wach?“ auf

Das Hamburger Thalia Theater bringt den mit Spannung erwarteten neuen Roman „Noch wach?“ von Benjamin von Stuckrad-Barre auf die Bühne. Die Uraufführung am 8. September inszeniert Christopher Rüping. „Noch wach?“ ist ein Sittengemälde unserer Zeit, ein typischer Stuckrad-Barre, ein Roman über Machtstrukturen und Machtmissbrauch, Mut und menschliche Abgründe“, teilte das Theater am Freitag in Hamburg mit. Bei dem Buch, das am 19. April im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheint, soll es sich um einen Schlüsselroman rund um das Medienhaus Springer handeln.