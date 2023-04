Gastronom wegen Tötung seiner Ehefrau vor Gericht

Ein 45 Jahre alter Mann muss sich von Freitag (10.00 Uhr) an wegen der Tötung seiner Ehefrau vor dem Lübecker Landgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, sie im Oktober 2022 in seinem Asia-Imbiss in Bad Schwartau getötet zu haben. Er soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit massiver stumpfer Gewalt auf seine 37 Jahre alte Ehefrau eingewirkt haben. Dabei habe sie tödliche Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.