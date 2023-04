HSV-Trainer verteidigt Abwehrspieler David gegen Kritik

Innenverteidiger Jonas David vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV bekommt von seinem Trainer Tim Walter nach Kritik von außen uneingeschränkte Unterstützung. „Im Verband passt es einfach mit Bascho (Sebastian Schonlau) zusammen. Von daher bin ich total zufrieden„, sagte der 47-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim 1. FC Kaiserslautern. „Was andere darüber denken, ist mir völlig egal.“ Für die Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sky) setzt Walter in jedem Fall wieder auf den jungen Abwehrspieler: „Jonas wird spielen.“

Hamburg (dpa/lno). Innenverteidiger Jonas David vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV bekommt von seinem Trainer Tim Walter nach Kritik von außen uneingeschränkte Unterstützung. „Im Verband passt es einfach mit Bascho (Sebastian Schonlau) zusammen. Von daher bin ich total zufrieden„, sagte der 47-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim 1. FC Kaiserslautern. „Was andere darüber denken, ist mir völlig egal.“ Für die Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sky) setzt Walter in jedem Fall wieder auf den jungen Abwehrspieler: „Jonas wird spielen.“

Zuletzt hatte David am vergangenen Samstag im Spiel gegen Hannover 96 (6:1) in der Anfangsphase gepatzt und sich bei dem anschließenden Foul früh eine Gelbe Karte geholt. Im Laufe des Spiels hatte sich der 23-Jährige gefangen. „Ich fand, dass er in Situationen oftmals richtig gehandelt und es meiner Meinung nach gut zu Ende geführt hat“, sagte Walter. „Er ist ein junger Spieler, der immer peu à peu weiter wächst.“

Allerdings hatte David auch schon in anderen Spielen regelmäßig seine Fehler, vor allem wenn Abwehrchef Schonlau wegen Sperre oder Verletzung nicht an seiner Seite war. David muss die Lücke von Mario Vuskovic füllen, der wegen seiner Doping-Sperre seit Mitte November fehlt. „Wir machen es so, wie wir es immer machen: als Verbund“, sagte Walter. Er betonte aber auch: „Einen Mario Vuskovic werden wir nicht ersetzen können, weil er einfach eine Klasse hat, die man in der 2. Liga sucht.“

