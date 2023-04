Hamburger Tropeninstitut wird modernisiert

Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg soll modernisiert werden. Neben einer umfassenden Sanierung des Hauptgebäudes ist ein neuer Forschungsbau zwischen dem Hauptgebäude und dem Wetterdienst nebenan geplant, teilte die Hamburger Wissenschaftsbehörde am Mittwoch mit. Am Donnerstag wollen die Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen) und der Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) einen „Letter of Intent“ für das Projekt unterzeichnen.

Ein Mann trägt einen Behälter in das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.

Zuvor war am Dienstagabend im zweiten Stock des Instituts ein Feuer ausgebrochen. Aus noch unbekannter Ursache geriet ein elektronisches Gerät in Brand, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Flammen griffen auf einen Schaltkasten und Kabel über. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand aber zügig löschen. Eine 31 Jahre alte Mitarbeiterin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Gefährliche Stoffe, die in Teilen des Gebäudes gelagert werden, seien zu keiner Zeit ausgetreten.

Nach Angaben der Wissenschaftsbehörde ist das Tropeninstitut bereits seit dem Jahr 1914 in dem Klinkerbau oberhalb der Hamburger Landungsbrücken im Stadtteil St. Pauli untergebracht.

