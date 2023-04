Brand Teil an Feuerwehrfahrzeug brennt: Ursache zunächst unbekannt

Aus bisher ungeklärter Ursache hat in der Nacht zu Mittwoch ein Teil eines Fahrzeugs einer Hamburger Feuerwehr gebrannt. Das Feuerwehrfahrzeug, an dessen Rückseite der Teil zum Aufrollen der Schläuche brannte, stand auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Berliner Tor im Stadtteil Hamburg-Horn, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg am Mittwochmorgen mitteilte. Die ebenfalls auf dem Gelände ansässige Freiwillige Feuerwehr Billstedt-Horn habe das Feuer gelöscht. Wieso das Fahrzeug brannte, werde nun von der Polizei ermittelt. Es sei aufgrund der Wetterlage untypisch, dass der Teil des Fahrzeugs gebrannt habe, sodass Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne.