Drogen für eine Million Euro: Prozess gegen „Kurier“

Eine Bande Drogenhändler soll im Frühjahr 2020 große Mengen Rauschgift in Hamburg verkauft und dabei mehr als eine Million Euro eingenommen haben. Ein mutmaßliches Mitglied der Bande muss sich von heute (9.30 Uhr) an in einem Prozess vor dem Landgericht verantworten. Der 39-Jährige soll in Hamburg den Drogenbunker der Bande verwaltet und als „Kurier“ die Übergaben an die Abnehmer durchgeführt haben.