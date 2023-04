Kommunalkonferenz zu den Planungen für Fehmarnsundquerung

Mit Blick auf den Bau des Ostseetunnels wollen Land, Bahn und Vertreter der Kommunen am Mittwoch in Großenbrode (Kreis Ostholstein) über die Planungen auf deutscher Seite beraten. Eine besonders große Herausforderung ist nach Angaben des Verkehrsministeriums in Kiel der Bau eines kombinierten Straßen- und Eisenbahntunnels unter dem Fehmarnsund. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) komme mit der nicht-öffentlichen Kommunalkonferenz einem Wunsch aus der Region nach.