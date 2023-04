Flensburg Handballer gewinnen Viertelfinale in Spanien knapp

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das Hinspiel im Viertelfinale der European League nur knapp gewonnen. Der Bundesligist setzte sich am Dienstag beim spanischen Vertreter Fraikin Granollers mit 31:30 (17:14) durch. Die Norddeutschen verpassten einen klareren Vorsprung für das Rückspiel am 18. April in der Flensburger Arena, in der am 27. und 28. Mai auch die Endrunde ausgetragen wird. Bester SG-Werfer war Emil Jakobsen mit neun Toren. Für die gastgebenden Katalanen waren Antonio Garcia und Esteban Salinas je sechsmal erfolgreich.

Die Flensburger vergaben in der ersten Hälfte einige klare Gelegenheiten, konnten sich aber auf ihren starken Torhüter Kevin Möller verlassen. Beim 8:7 durch Jakobsen in der elften Minute ging die SG erstmals in Führung. Bis zur Halbzeit wurde der Vorsprung auf drei Treffer ausgebaut. Beim 30:26 (56.) schien die Partie im Griff, doch Granollers kam wieder auf. Garcia sorgte mit einem direkt verwandelten Freiwurf aus etwa zwölf Metern Entfernung noch für den Anschlusstreffer der Spanier.

Vor dem Rückspiel wollen die Flensburger am nächsten Wochenende zum fünften Mal den deutschen Pokal gewinnen. Gegner im Halbfinale sind am Samstag (16.10 Uhr/Sky und ARD) in Köln die Rhein-Neckar Löwen. Gelingt der Einzug ins Endspiel, wartet entweder der deutsche Meister SC Magdeburg oder der TBV Lemgo Lippe.

