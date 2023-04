Heidefriedhof: Bestattung von Mensch und Haustier

Auf dem Heidefriedhof in Neugraben-Fischbek im Hamburger Süden können von nun an Mensch und Tier gemeinsam bestattet werden. Viele Menschen möchten ihr geliebtes Haustier auch nach ihrem Tod an ihrer Seite wissen, der Friedhof möchte dies nun ermöglichen, teilte das Bezirksamt Harburg am Dienstag mit. Die Tiere werden dabei nach ihrem Ableben in einer Urne als Beigabe mit im Grab ihres Besitzers bestattet. Sie können auch bereits vor dem Tod ihres Besitzers beigesetzt werden.