Mann soll Autofahrer mit Schreckschusswaffe bedroht haben

Ein Autofahrer soll in Kiel einen anderen Fahrer wegen langsamen Anfahrens an einer Ampel mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Unter Tatverdacht steht ein 19-Jähriger, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auslöser für den Vorfall am Samstag könnte demnach verzögertes Anfahren des 40-Jährigen gewesen sein. Abgelenkt von seinen Kindern will dieser nicht sofort bemerkt haben, dass die Ampel auf Grün gesprungen war.