Lesung aus Salman Rushdies jüngstem Roman

Lübeck (dpa/lno). Mit einer Lesung aus Werken des britisch-indischen Schriftstellers Salman Rushdie erinnert die Hansestadt Lübeck am Donnerstag (13. April) an den achten Todestag von Günter Grass. Im Mittelpunkt wird die Vorstellung von Rushdies neuestem Roman „Victory City“ stehen, der am 20. April offiziell erscheint, wie die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Dienstag mitteilte.

In dem Werk thematisiere der 1947 geborene Rushdie unter anderem die großen Fragen nach Macht, Liebe und dem Menschsein, sagte eine Sprecherin der Kulturstiftung. Der 2015 im Alter von 87 Jahren in Lübeck gestorbene Grass und Rushdie waren seit den 1990er Jahren befreundet. Die Schauspielerin Lavinia Wilson wird in Lübeck nach Angaben der Kulturstiftung aus verschiedenen Werken Rushdies lesen. Moderiert wird der Abend von Literaturkritiker Denis Scheck. Die Veranstaltung findet in den Kammerspielen des Theaters Lübeck statt.

