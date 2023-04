Erste Alsterschwäne haben Winterquartier verlassen

Nach mehreren Monaten in ihrem wegen der Vogelgrippe überdachten Winterquartier schwimmen seit Dienstag die ersten Hamburger Alsterschwäne wieder auf den Gewässern der Hansestadt. Insgesamt 24 Tiere können sich damit nun bereits ihre Brutplätze suchen. Die restlichen Tiere des Bestandes sollen in den kommenden Tagen folgen, sagte Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Üblicherweise verlassen die Schwäne, die als eines der Wahrzeichen der Hansestadt gelten, im Frühjahr gemeinsam als große Gruppe das Winterquartier.