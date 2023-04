Unbekannte bedrohen Tankstellen-Mitarbeiter und stehlen Ware

Zwei Unbekannte haben eine Tankstelle in Hamburg-Hamm überfallen und später einen 30-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht. Die beiden Männer seien am Samstagabend nach einem kleinen Einkauf in die Tankstelle zurückgekehrt und hätten dort E-Zigaretten im Wert von rund 300 Euro entwendet, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Montag.