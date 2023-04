Rot-Grün will Hilfsetat auf Erdbebenopfer ausweiten

Hamburgs rot-grüne Koalition will den bislang für die Ukraine vorgesehenen Hilfsetat auf die Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei und in Syrien ausweiten. Dazu soll der bestehende Haushaltsbeschluss in der Bürgerschaftssitzung am Donnerstag entsprechend geändert werden, teilten SPD und Grüne am Montag mit. Damit können dann in diesem und im nächsten Jahr ausgemusterte Hilfsgüter im Wert von bis zu zehn Millionen Euro nicht nur an die Ukraine, sondern auch an Erdbebenopfer abgegeben werden. Zudem könnten neue Hilfsgüter angeschafft und versandt werden.