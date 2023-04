Verkehr Vier Verletzte bei Autounfall in Strande

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos in Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind vier Menschen verletzt worden. Ein 81-jähriger Autofahrer war am Ostersonntag mit seinem Wagen auf einer Straße Richtung Strande unterwegs. An einer Abzweigung übersah er ein auf der Straße wartendes Auto und prallte mit diesem zusammen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin schleuderte das Auto des 81-Jährigen neben die Fahrbahn und kam zwischen Leitplanke und Bäumen zum stehen. Das wartende Auto rutschte wiederum auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen weiteren Wagen.