Hamburgs Handballer verlieren 34:37 beim Bergischen HC

Hamburg (dpa/lno). Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben die achte Auswärtsniederlage in dieser Saison kassiert. Die Hanseaten verloren am Sonntag beim Bergischen HC trotz einer 19:15-Halbzeitführung noch mit 34:37. Mit 26:24 Punkten bleibt der HSVH Tabellensiebter. Beste Werfer des Spiels waren Dani Baijens mit neun Toren für Hamburg und Frederik Ladefoget mit acht Treffern für die Gastgeber.

Auch ohne den an der Schulter operierten Rückraumspieler Jacob Lassen fanden die Hamburger gut ins Spiel. Nur beim 0:1 kurz nach dem Anpfiff und beim 4:5 in der achten Minute lag die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen im Hintertreffen. Kurz vor dem Seitenwechsel betrug der Vorsprung der Hamburger beim 19:14 sogar schon fünf Treffer.

Die Gastgeber kamen dann aber mit Schwung aus der Kabine und sorgten mit einem 5:1-Lauf zum 20:20 (27.) wieder für den Ausgleich. Auch in der Folge blieb der BHC am Drücker, erhöhte in der 44. Minute auf 27:23. Diesen Vorsprung behaupteten die Bergischen Löwen bis zum Abpfiff. Auch die offensive Verteidigung der Hamburger in den letzten Minuten der Partie brachte keine Wende mehr.

Wegen der Pokal-Endrunde am kommenden Wochenende haben die Hamburger jetzt einige spielfreie Tage vor sich. Nächste Aufgabe ist am 20. April (19.05 Uhr/Sky) das Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen.

