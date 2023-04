Mann mit Softairwaffe sorgt für Polizeieinsatz: Festnahme

Mit einer Waffe, die einer Maschinenpistole ähnelte, hat ein Mann in Kiel am Karsamstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein besorgter Anwohner habe mitgeteilt, dass auf einem Hinterhof eine Person sei, die offensichtlich eine größere Schusswaffe in der Hand habe und sich verdächtig verhalte, teilte die Polizei mit. Der Bereich um den Hof sei deshalb großräumig abgesperrt worden. Eine Vielzahl von Streifenwagenbesatzungen sowie Spezialkräfte seien im Einsatz gewesen.