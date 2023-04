Feuerwehreinsatz Ringstraße in Kiel wegen Riss in Fassade teilweise gesperrt

Wegen eines größeren Risses in einer Hausfassade ist ein Teil der Ringstraße in Kiel seit Donnerstag gesperrt. Mitarbeiter einer Fensterreinigung hatten bei der Arbeit einen auffälligen Riss in der Fassade bemerkt, sagte ein Sprecher der Polizei Kiel am Freitag. Daraufhin seien die Feuerwehr und das Bauordnungsamt Kiel vor Ort gewesen.