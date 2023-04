Final8: Hamburger Polo Club verpasst den Halbfinaleinzug

Die Hockey-Herren des Hamburger Polo Club haben den Einzug in das Halbfinale beim EHL Final8-Turnier in Amsterdam verpasst. Am Karfreitag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Witthaus dem deutschen Meister Rot-Weiss Köln mit 0:3 im Penaltyschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 4:4 (3:1) gestanden

Hamburg (dpa/lno). Die Hockey-Herren des Hamburger Polo Club haben den Einzug in das Halbfinale beim EHL Final8-Turnier in Amsterdam verpasst. Am Karfreitag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Witthaus dem deutschen Meister Rot-Weiss Köln mit 0:3 im Penaltyschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 4:4 (3:1) gestanden

Polo-Spieler Kane Russell hatte bereits in der sechsten Minute das 1:0 erzielt und sein Team nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Kölner erneut in Führung gebracht. Kurz vor der Pause war Max Silanoglu dann der Treffer zum 3:1 gelungen, Constantin Staib erhöhte gleich zu Beginn der zweiten Hälfte auf 4:1. Danach aber dominierte Köln das Geschehen und kam so noch zum verdienten Ausgleich.

Bereits am Donnerstag war der HTHC mit 2:7 am niederländischen Club HC Bloemendaal gescheitert. Beide Hamburger Clubs müssen nun am Wochenende in der Platzierungsrunde antreten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg